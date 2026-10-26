MAÇ ÖZETİ | Barcelona 1-2 Real Madrid
El Clasico'da heyecan bir an olsun düşmedi. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı dev maçta yıldızlar sahne alırken milli futbolcumuzun nefis pası geceye damga vuran anlardan biri oldu. Real Madrid-Barcelona maçının özeti, golleri ve tüm detayları haberimizde...
İspanya La Liga'da futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico nefes kesti. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadelede Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe kaydederken Barcelona'nın tek golü Raphinha'dan geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden Real Madrid 3 puanla ayrıldı. Real Madrid puanını 24'ye yükseltirken Barcelona ise 27 puanda kaldı.
Arda Güler ise dünyanın en büyük futbol rekabetlerinden birinde ilk 11'de sahaya çıkarak özellikle ilk yarıdaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çekti.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, kritik karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi. Genç yıldız özellikle mücadelenin ilk yarısındaki performansıyla dikkat çekti. Topla buluştuğu anlarda oyuna hareketlilik kazandıran Arda, El Clasico'nun en dikkat çekici pozisyonlarından birine de imza attı.
Arda Güler, sol ayağının dışıyla savunmanın arkasına gönderdiği harika pasla Kylian Mbappe'yi bir anda kaleciyle karşı karşıya bırakmaya çok yaklaştı. Fransız yıldız pozisyonu gole çeviremezken Arda'nın pası karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.