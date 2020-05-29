Manchester City genç yıldız adayı Facundo Pellistri'nin peşinde

Manchester City, Penarol'de forma giyen Facundo Pellistri için Wolves ve Real Madrid ile transfer savaşına girdi. İngiliz devinin 10 milyon poundluk bir bonservis bedeli olduğu belirtilen yıldız adayını ilk etapta gelişmesi için kiralık olarak gönderebileceği öne sürüldü.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre City'nin bu transferdeki en büyük rakipleri ise Real Madrid ve Wolverhampton. Wolves, takımdan ayrılması muhtemel Adama Traore'nin yerine Facundo Pellistri'yi transfer etmek istiyor.