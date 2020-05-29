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Manchester City genç yıldız adayı Facundo Pellistri'nin peşinde

Manchester City genç yıldız adayı Facundo Pellistri'nin peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Uruguay'ın Penarol takımında forma giyen 18 yaşındaki genç yıldız adayı Facundo Pellistri'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Facundo Pellistri bu sezon 5 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Facundo Pellistri bu sezon 5 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Manchester City, Penarol'de forma giyen Facundo Pellistri için Wolves ve Real Madrid ile transfer savaşına girdi. İngiliz devinin 10 milyon poundluk bir bonservis bedeli olduğu belirtilen yıldız adayını ilk etapta gelişmesi için kiralık olarak gönderebileceği öne sürüldü.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre City'nin bu transferdeki en büyük rakipleri ise Real Madrid ve Wolverhampton. Wolves, takımdan ayrılması muhtemel Adama Traore'nin yerine Facundo Pellistri'yi transfer etmek istiyor.

  • Real Madrid ise daha önce 2016 yazında Penarol'den Federico Valverde'yi transfer etmişti. Madrid yönetimi bu transferde daha önceki ilişkilerini kullanarak genç oyuncunun transferinde bir adım öne geçmenin planlarını yapıyor.

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