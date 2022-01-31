Spor Manchester City, Julian Alvarezi renklerine bağladı
TRANSFER

Manchester City, Julian Alvarez'i renklerine bağladı

Premier Lig'in devi Manchester City River Plate forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Julian Alvarez'i kadrosuna kattı. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcuyula 5,5 yıllık sözleşme izmalandı.

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Haber Merkezi AA
Manchester City, Julian Alvarezi renklerine bağladı
Julian Alvarez

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, River Plate forması giyen Julian Alvarez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda River Plate ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli forvet ile 5,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiltere basınına göre, Arjantin Milli Takımı'nda 5 maçta görev alan Alvarez'in bonservisi için Manchester City, sözleşme fesih bedeli 18 milyon sterlin ödedi.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak River Plate forması giymeye devam edecek Alvarez, Arjantin temsilcisinde 96 karşılaşmada 36 gole imza attı.

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