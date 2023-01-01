İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester City 2-0 geriden gelerek 4-2 kazandı.

Etihad Stadı'nda Tottenham'ı ağırlayan Manchester City, 44. dakikada Dejan Kulusevski ve 45+2. dakikada Emerson'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapadı. İkinci yarıya 51. dakikada Julian Alvarez ve 54. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle başlayan ev sahibi ekip, 63 ve 90. dakikalarda Riyad Mahrez'in golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.