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Spor

ÖZET | Manchester City-Tottenham: 4-2

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Tottenham'ı 4-2 mağlup etti. Manchester City-Tottenham maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

9:39 . 20/01/2023 Cuma
AA
Manchester Cityli oyuncuların gol sevinçleri

Manchester Cityli oyuncuların gol sevinçleri

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester City 2-0 geriden gelerek 4-2 kazandı.


Geriden geldi

Etihad Stadı'nda Tottenham'ı ağırlayan Manchester City, 44. dakikada Dejan Kulusevski ve 45+2. dakikada Emerson'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapadı. İkinci yarıya 51. dakikada Julian Alvarez ve 54. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle başlayan ev sahibi ekip, 63 ve 90. dakikalarda Riyad Mahrez'in golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.


Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City bu galibiyetle puanını 42'ye çıkarırken, Tottenham 33 puanda kaldı.


Manchester City-Tottenham maç özeti izle





#İngiltere Premier Lig
#Manchester City
#Tottenham
11 dakika önce
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ÖZET | Manchester City-Tottenham: 4-2
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