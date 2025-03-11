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Manchester United Old Trafford'a veda ediyor: 2 milyar sterlin harcanacak

Manchester United Old Trafford'a veda ediyor: 2 milyar sterlin harcanacak

16:3311/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Manchester United'ın yeni stad projesi.
Manchester United'ın yeni stad projesi.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 115 yıldır iç sahada oynadıkları karşılaşmaya ev sahipliği yapan Old Trafford'a veda ediyor. Kulüpten yapılan paylaşımda yeni stadyumun 100 bin kişi kapasiteli olacağı ve 5 yılda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 115 yıldır kullandığı Old Trafford'a veda ediyor.


Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Old Trafford'un çevresindeki bölgeye inşa edilecek yeni stadyumun 100 bin kişi kapasiteli olacağı ve 5 yılda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Yaptığı açıklamada, "Bugün yenilenen Old Trafford'un merkezinde, dünyanın en büyük futbol stadyumunun inşasına doğru heyecan verici bir yolculuğun başlangıcını kutluyoruz." dedi.

Manchester United'ın inşa edeceği yeni stadyumun toplam maliyetinin 2 milyar sterlini bulması bekleniyor.





#Manchester United
#Old Trafford
#Premier Lig

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