Cengiz Ünder'den harika gol: Fransa'da Bizim Çocuklar karşı karşıya geldi (ÖZET)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Marsilya, Lille'i konuk etti. Konuk takım Sven Botman'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Cengiz Ünder attı
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Lille'de Benjamin Andre 32. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bizim Çocuklar kaç dakika oynadı?
Ünder 90 dakika forma giydi. Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz 72 dakika, Zeki Çelik 90 dakika oyunda kaldı. Marsilya 37 puanla 3., Lille ise 29 puanla 10. sırada yer alıyor.
Cengiz Ünder'in Lille attığı golü izle
🤩 Cengiz Ünder, sağ ayak içiyle topu yan ağlara konduruyor... #Ligue1UberEats pic.twitter.com/2IIJQdEvSc
🤩 Cengiz Ünder, sağ ayak içiyle topu yan ağlara konduruyor... #Ligue1UberEats pic.twitter.com/2IIJQdEvSc— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 16, 2022
Marsilya-Lille maçının özetini izle
Marsilya-Lille maçının özetini izlemek için tıklayınız.