Spor Cengiz Ünderden harika gol Fransada Bizim Çocuklar karşı karşıya geldi (ÖZET)
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Cengiz Ünder'den harika gol: Fransa'da Bizim Çocuklar karşı karşıya geldi (ÖZET)

Ligue 1'de Cengiz Ünder'li Marsilya, sahasında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede milli oyuncu Cengiz Ünder attığı şık golle takımına bir puanı getiren isim oldu. Aynı zamanda Lille'de oynayan bir diğer futbolcumuz Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile yaptığı transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almadı. Marsilya-Lille maçının özetini ve Cengiz Ünder'in attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Marsilya-Lille maçının özetini izle: Cengiz Ünderin golünü izle
Cengiz Ünder'in gol sevinci

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Marsilya, Lille'i konuk etti. Konuk takım Sven Botman'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Cengiz Ünder attı

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Lille'de Benjamin Andre 32. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bizim Çocuklar kaç dakika oynadı?

Ünder 90 dakika forma giydi. Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz 72 dakika, Zeki Çelik 90 dakika oyunda kaldı. Marsilya 37 puanla 3., Lille ise 29 puanla 10. sırada yer alıyor.

Cengiz Ünder'in Lille attığı golü izle

Marsilya-Lille maçının özetini izle

Marsilya-Lille maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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