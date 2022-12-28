Mathias Ross: "Galatasaray ülkenin en büyük kulübü"

Galatasaray'ın Danimarkalı genç yıldızı Mathias Ross, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübe transfer sürecini anlatan Ross, "Menajerimden bir telefon aldım ve hemen ofise gelmemi söyledi. 'Beni neden çağırıyorlar' diye bir düşündüm. Sonra yöneticiler bana Galatasaray ile transfer için anlaştıklarını söylediler. İstanbul'a gidene kadar 36 saat geçti ve hiç gözümü kapatmadım. Havaalanında basın mensupları ve Galatasaray taraftarı tarafından karşılandım. Kulübe olan ilgi ve tutkunun ne kadar büyük olduğunu o anda anladım" dedi.

"Türkiye'de futbol her şeydir" diyen 21 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray da ülkenin en büyük kulübü. Birçok kişi için Galatasaray her şey demektir. Bunu açıkça hissedebiliyorum. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil" şeklinde konuştu

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"Ayaklarım yere basıyor"

Sarı-kırmızılı kulübe transfer olduktan sonra popülaritesinin arttığını dile getiren genç oyuncu, "Instagram'da Galatasaray'a transfer olmadan önce 4 bin takipçim vardı ama şimdi 140 bin var. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu çok iyi anlatıyor" dedi.

Türkiye'de yaşamaktan keyif aldığını belirten Ross, "İçinde rahat hissettiğim bir ülke ve kültürde aynı zamanda harika bir şehirde yaşıyorum. Nelsson ve Midtsjö'nün orada olmasına gerçekten çok sevindim. PSG ve Manchester United gibi takımlardan gelen yıldız oyuncular bana gerçekten çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

Galatasaray'da ilk 11'e girmesinin zaman alacağını belirten Ross, "Aalborg'tan gelip Galatasaray'da direkt 11'e girmek kolay değil. Kendi kalitemin farkındayım. Ayaklarım yere basıyor" sözlerini sarf etti.

D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarımızı tamamladık! ✅ #SVSvGS pic.twitter.com/FKL31jevBi REKLAM December 28, 2022



