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MAÇ ÖZETİ | Meksika-Türkiye: 1-0

MAÇ ÖZETİ | Meksika-Türkiye: 1-0

05:5111/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arda Güler ve İrfan Can Kahveci.
Arda Güler ve İrfan Can Kahveci.

A Milli Futbol Takımımız, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaştı. Kenan Stadı'nda oynanan maçı Meksika, Pineda'nın attığı golle 1-0 kazandı.

A Milli Futbol Takımı, ABD'de Meksika ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kaybetti. Meksika'nın golünü ilk yarının son dakikalarında Pineda kaydetti.

14. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kaan Ayhan'ın Meksika ceza yayının solundan kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanıp taca gönderdi.

23. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza saha dışına yolladığı topa Kenan Yıldız gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Mert'in pasıyla Meksika ceza yayı önünde topla buluşan İrfan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

GOL!

45. dakikada Meksika öne geçti. Sağdan kullanılan taç atışı sonrası Ruiz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

65. dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda'nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına giren Kenan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

A Milli Takımımız Meksika maçına bu 11 ile çıktı;

Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız


Meksika ile ilk maç

A Milli Futbol Takımı, Meksika ile tarihindeki ilk maça çıktı. İki takım arasındaki ilk mücadeleye Kuzey Carolina eyaletindeki Kenan Stadı ev sahipliği yaptı.

Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olacak.

Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü maç​​​​​​​

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü sınavını Meksika karşısında verdi. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 7'si özel 23 maça çıkan milliler, 12 galibiyet elde etti, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 29 gol gördü.

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