İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 7'si özel 23 maça çıkan milliler, 12 galibiyet elde etti, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 29 gol gördü.