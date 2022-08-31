Mergim Berisha Augsburg'a kiralandı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Kadroya golcü bir oyuncu kazandırılmak istenirken, aynı zamanda takımda düşünülmeyen oyuncularla da yollar ayrılmaya çalışılıyor. Bu isimlerden birisi de Mergim Berisha.

Mergim Berisha hangi takıma transfer oldu?

2 Eylül 2021 tarihinde RB Salzburg'dan 5 milyon euro karşılığında transfer edilen fakat istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Mergim Berisha, kendisine kulüp bulmak için ülkesi Almanya'ya gitti. Mainz, Stutgart ve Augsburg ile görüşen 24 yaşındaki oyuncu; Stutgart ile anlaşma aşamasına gelinmesine rağmen, Augsburg'un maaş teklifi Berisha'yı ikna etti.

Berisha'nın bonservis ücreti ne kadar?

Maaş konusunda Berisha ile anlaşan Augsburg, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler sonrasında, sarı-lacivertli takımı da ikna etti. Augsburg, 300 bin euro kiralama bedeli ve 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte anlaşma sağladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Berisha, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada, 8 gol ve 3 asistle oynadı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

SPOR Jorge Jesus Konyaspor yenilgisini değerlendirdi: Kırmızı karta dikkat çekti

FOTOĞRAF 10 Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Karşılaşmaya Enner Valencia'nın gördüğü kırmızı kart damga vururken, eski hakemler pozisyonu değerlendirdi. İşte yapılan o yorumlar; Deniz Ateş Bitnel: \"Oyuncu Valencia'yı itiyor. Dengesi bozulan Valencia'nın ayağı kazara rakibe temas ediyor. Şiddet yok, acımasızlık yok, gaddarlık yok, VAR hiç yok.\" Abdullah Yılmaz: \"Kırmızı olmaz\" Seçim Demirel: \"UEFA eğitimlerde topsuz alandaki ihlallerde gaddarlık, yaralayıcılık, şiddet kriterlerine bakılmasını; sporcu sağlığını ön planda tutuyor. Burda her ne kadar bu kriterler tam oturmasa da hassas bir bölgeye müdahale olduğu için kırmızı kabul görür. Ama benim açımdan ağır karar.\" Lale Orta: \"Sarı kart.\" Deniz Çoban: \"Sarı kart.\" Bülent Yıldırım: \"Kırmızı kart.\" Fırat Aydınus: \"Kırmızı kart.\" Erman Toroğlu: \"Sen Fenerbahçe takımında oynuyorsun. Atılır, atılmaz o ayrı bir olay. Birbirleriyle dalaşıyorlar. Sen sahada o hareketi yapma. Pozisyon icabı anlarım ama şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe takımında bir oyuncu böyle atılmamalı.\" Valencia'nın kırmızı kartını eski hakemler değerlendirdi Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye Enner Valencia'nın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Peki eski hakemler, Enner Valencia'nın kırmızı kartı hakkında ne dedi? Fırat Aydınus ve Erman Toroğlu başta olmak üzere birçok eski hakem, pozisyonu değerlendirdi. BiP'te paylaş

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