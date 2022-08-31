Mergim Berisha Augsburg'a kiralandı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Kadroya golcü bir oyuncu kazandırılmak istenirken, aynı zamanda takımda düşünülmeyen oyuncularla da yollar ayrılmaya çalışılıyor. Bu isimlerden birisi de Mergim Berisha.
Mergim Berisha hangi takıma transfer oldu?
2 Eylül 2021 tarihinde RB Salzburg'dan 5 milyon euro karşılığında transfer edilen fakat istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Mergim Berisha, kendisine kulüp bulmak için ülkesi Almanya'ya gitti. Mainz, Stutgart ve Augsburg ile görüşen 24 yaşındaki oyuncu; Stutgart ile anlaşma aşamasına gelinmesine rağmen, Augsburg'un maaş teklifi Berisha'yı ikna etti.
Berisha'nın bonservis ücreti ne kadar?
Maaş konusunda Berisha ile anlaşan Augsburg, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler sonrasında, sarı-lacivertli takımı da ikna etti. Augsburg, 300 bin euro kiralama bedeli ve 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte anlaşma sağladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
- Berisha, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada, 8 gol ve 3 asistle oynadı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Dün akşam Berisha'nın Antwerp'e attığı harika gol👇pic.twitter.com/zEuXP1Lhkq
Dün akşam Berisha'nın Antwerp'e attığı harika gol👇pic.twitter.com/zEuXP1Lhkq— SPOR (@yenisafakspor) November 5, 2021