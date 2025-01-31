Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geldi.

MCH Arena'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 37. dakikada En-Nesyri ile 47. dakikada Edin Dzeko attı.

Midtjylland'ın gollerini ise 27. dakikada Diao ve 86. dakikada Andreasen kaydetti.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 10 yaptı ve adını play-off turuna yazdırdı.