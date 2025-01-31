Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında konuk olduğu Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin gollerini 37. dakikada En-Nesyri ile 47. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi yarın yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Midtjylland - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geldi.
MCH Arena'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 37. dakikada En-Nesyri ile 47. dakikada Edin Dzeko attı.
Midtjylland'ın gollerini ise 27. dakikada Diao ve 86. dakikada Andreasen kaydetti.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 10 yaptı ve adını play-off turuna yazdırdı.
5' Savunmadan seken topu önünde bulan Edin Dzeko'nun yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
20' Aral Şimşir'in ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
23' Sebastian Szymanski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Dusan Tadic'in yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.
27' Aral Şimşir'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Ousmane Diao, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.
39' GOOOOOLL!!! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta eşitliği yakaladı:1-1.
42' Ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı verkaçla kaleyi önünde bulan Aral Şimşir'in şutunda top üstten auta çıktı.
47' Szymanski'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Edin Dzeko, ön direkten gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Jonas Lössl'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.
57' Adam Buksa'nın pasıyla topla buluşan Dario Osorio'nun ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.
69' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.
86' Midtjylland'ın kullandığı taç atışında Fred'in sektirdiği topa gelişine vuran Andreasen meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2