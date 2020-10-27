SERİE A

Milan Roma maç özeti ve gollerini izle

Serie A'da Roma'yı konuk eden Milan, üç kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Milan-Roma maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında lider Milan, konuk ettiği Roma ile 3-3 berabere kaldı.

Gol perdesini Zlatan açtı

Milano'daki San Siro Stadı'nda yapılan müsabakaya, ev sahibi ekip hızlı giriş yaptı ve daha 2. dakikada İsveçli yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile 1-0 öne geçti.

Dzeko beraberliği sağladı

Konuk Roma, 14. dakikada Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko'nun golüyle skoru eşitledi: 1-1.

İlk yarı, karşılıklı gollerle berabere tamamlandı.

Maçta Kjaer'in bir topu direkten döndü.
Maçta Kjaer'in bir topu direkten döndü.

Milan yeniden öne geçti

İkinci yarının başında yine ev sahibi takım, bu sefer Belçikalı Alexis Saelemaekers ile 47. dakikada 2-1 yeniden öne geçti.

Roma bırakmadı

Roma, 71. dakikada Jordan Veretout'un penaltı golüyle skorda bir kez daha dengeyi yakaladı: 2-2.

Penaltıyı Hakan aldı, Zlatan attı

78. dakikada Romalı Mancini'nin, Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na ceza sahasında yaptığı hareket nedeniyle ev sahibi takım penaltı atışı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Ibrahimovic, Milan'ı 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Milan'da geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele etti.
Milan'da geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele etti.
Reuters

Son sözü Kumbulla söyledi

Konuk takım, maçı bırakmayarak 84. dakikada Arnavut oyuncusu Marash Kumbulla ile skorda yeniden eşitliği sağladı: 3-3.

  • Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Lider Milan, 3 kez öne geçtiği maçı kazanamayarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşasa da 13 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk Roma ise 8 puanla 9. sırada yer aldı.
Milan-Roma maç özeti;



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