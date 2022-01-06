Spor Milli futbolcumuz 2021e damga vurdu Zidane ve Pogbadan daha çok konuşuldu
FUTBOL FUTBOL

Milli futbolcumuz 2021'e damga vurdu: Zidane ve Pogba'dan daha çok konuşuldu

Lille forması giyen Burak Yılmaz, Fransız futbolunda yılın en çok konuşulan isimleri listesinde 11. sırada yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli futbolcumuz 2021e damga vurdu: Zidane ve Pogbadan daha çok konuşuldu
Zidane ve Pogba

Fransa basınından L'Equipe, ülke futbolunda yılın en çok konuşulan 30 ismini açıkladı.

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, listenin zirvesinde yer aldı. Genç oyuncuyu, Karim Benzema ve Lionel Messi takip etti.

Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli futbolcu Burak Yılmaz da listenin 11. sırasında kendisine yer buldu.

Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 57 maçta 24 gol atarken 10 da asist kaydetti.
Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 57 maçta 24 gol atarken 10 da asist kaydetti.

İşte Fransız futbolunda en çok konuşulan 30 isim:

  • 1- Kylian Mbappe
  • 2- Karim Benzema
  • 3- Lionel Messi
  • 4- Christophe Galtier
  • 5- Didier Deschamps
  • 6- Franck Haise
  • 7- Dimitri Payet
  • 8- Neymar
  • 9- Antoine Griezmann
  • 10- Kadidiatou Diani
  • 11- Burak Yılmaz
  • 12- Nasser al-Khelaifi
  • 13- Zidane
  • 14- Paul Pogba
  • 15- Bruno Genesio
  • 16- Vincent Labrune
  • 17- Jorge Sampaoli
  • 18- Stephanie Frappart
  • 19- Peter Bosz
  • 20- Hugo Lloris
  • 21- Noel Le Graet
  • 22- Lucas Paqueta
  • 23- Thierry Henry
  • 24- Pablo Longoria
  • 25- Mino Raiola
  • 26- Jean-Michel Aulas
  • 27- Dimitri Rybolovlev
  • 28- Habib Beye
  • 29- Corinne Deacon
  • 30- Sebastien Deneux
ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.
Testleri geçti

Testleri geçti

Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri 'MODKOR' durduracak.
Bakan Kocadan kalabalık ortam ve omicron uyarısı

İşte Türkiye'de 2021'de çok satılan otomobil markaları.

​Bahçeli'den aşı açıklaması: Halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.

İşte Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.