Milli futbolcumuz 2021'e damga vurdu: Zidane ve Pogba'dan daha çok konuşuldu

Fransa basınından L'Equipe, ülke futbolunda yılın en çok konuşulan 30 ismini açıkladı.
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, listenin zirvesinde yer aldı. Genç oyuncuyu, Karim Benzema ve Lionel Messi takip etti.
Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli futbolcu Burak Yılmaz da listenin 11. sırasında kendisine yer buldu.
İşte Fransız futbolunda en çok konuşulan 30 isim:
- 1- Kylian Mbappe
- 2- Karim Benzema
- 3- Lionel Messi
- 4- Christophe Galtier
- 5- Didier Deschamps
- 6- Franck Haise
- 7- Dimitri Payet
- 8- Neymar
- 9- Antoine Griezmann
- 10- Kadidiatou Diani
- 11- Burak Yılmaz
- 12- Nasser al-Khelaifi
- 13- Zidane
- 14- Paul Pogba
- 15- Bruno Genesio
- 16- Vincent Labrune
- 17- Jorge Sampaoli
- 18- Stephanie Frappart
- 19- Peter Bosz
- 20- Hugo Lloris
- 21- Noel Le Graet
- 22- Lucas Paqueta
- 23- Thierry Henry
- 24- Pablo Longoria
- 25- Mino Raiola
- 26- Jean-Michel Aulas
- 27- Dimitri Rybolovlev
- 28- Habib Beye
- 29- Corinne Deacon
- 30- Sebastien Deneux