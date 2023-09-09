Milli takım için Abdullah Avcı iddiası

Abdullah Avcı - Stefan Kuntz
Stefan Kuntz'un milli takımdaki performansı tartışma konusu oldu. Son olarak Ermenistan ile 1-1 berabere kalınmasının ardından Alman çalıştırıcının görevine son verileceği iddia edildi.
Gazeteci Mehmet Özcan, Kuntz ile yolların ayrılacağını ve milli takımın başına Abdullah Avcı'nın getirileceğini öne sürdü.
Daha önce A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmış ve bordo-mavilileri şampiyonluğa taşımıştı.
Japonya ile oynanacak özel maçın ardından Stefan Kuntz'un takımdaki geleceğiyle ilgili kararın verilmesi bekleniyor.