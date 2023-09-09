Milli takım için Abdullah Avcı iddiası

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İtalya'dan motive geldiğini ancak burada moralinin bozulduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Ermenistan'ı iç sahada yenemiyorsan demek ki bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor" diye konuştu.