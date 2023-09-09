|
Spor

Milli takım için Abdullah Avcı iddiası

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve göreve Abdullah Avcı'nın getirileceği öne sürüldü.

16:30 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı - Stefan Kuntz

Abdullah Avcı - Stefan Kuntz

Stefan Kuntz'un milli takımdaki performansı tartışma konusu oldu. Son olarak Ermenistan ile 1-1 berabere kalınmasının ardından Alman çalıştırıcının görevine son verileceği iddia edildi.


Gazeteci Mehmet Özcan, Kuntz ile yolların ayrılacağını ve milli takımın başına Abdullah Avcı'nın getirileceğini öne sürdü.


Daha önce A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmış ve bordo-mavilileri şampiyonluğa taşımıştı.


Japonya ile oynanacak özel maçın ardından Stefan Kuntz'un takımdaki geleceğiyle ilgili kararın verilmesi bekleniyor.










#A Milli Takım
#Stefan Kuntz
#Abdullah Avcı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı