PREMİER LİG

Moise Kean resmen Everton'da

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, İtalyan forvet Moise Kean'i Juventus'tan transfer etti.

Haber Merkezi AA
Moise Kean, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Moise Kean, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, 19 yaşındaki Kean'i alarak hücum hattını zenginleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Everton ile Juventus, Fildişi Sahili asıllı İtalyan milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı. Kean ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Juventus'ta başlayan Kean'in bonservis bedeli açıklanmadı ancak İngiliz basını, transferin 32 milyon euroya gerçekleştiğini ileri sürdü.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.