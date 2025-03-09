NBA'de Lakers'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi

NBA'de 8 maçla devam edildi. Lakers'ın 8 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Boston Celtics'te Jayson Tatum, 40 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Jaylen Brown 31 sayı, Al Horford 14 sayı ve Derrick White ise 10 sayıyla maça katkıda bulundu.





Lakers'ta Luka Doncic 34 sayı, LeBron James ise 22 sayı ve 14 ribauntla mücadele etse de mağlubiyeti engelleyemedi.





Alperen Şengün'ün 20 sayısıyla Rockets, Pelicans'ı 146-117 yendi

Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 146-117 mağlup etti. Rockets'ta Dillon Brooks 27 sayıyla öne çıkarken, Alperen Şengün ve Aaron Holiday 20'şer sayıyla oynadı. Amen Thompson ise 15 sayı ve 11 asistlik performansıyla "double-double" yaptı.





Pelicans'ta Zion Williamson 20 sayı, Jose Alvarado ve CJ McCollum ise 17'şer sayı kaydetti ancak bu performanslar yenilgiyi önlemeye yetmedi.





Sonuçlar

Charlotte Hornets- Brooklyn Nets: 105-102

Houston Rockets -New Orleans Pelicans: 146-117

Toronto Raptors- Washington Wizards: 117-118

Atlanta Hawks - Indiana Pacers: 120-118

Milwaukee Bucks- Orlando Magic : 109-111

Miami Heat-Chicago Bulls: 109-114

Golden State Warriors-Detroit Pistons:115-110

Boston Celtics - Los Angeles Lakers: 111-101







