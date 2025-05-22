NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonunun en iyi savunma 5'leri, dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi. Bu sezon kariyerinde ilk kez "yılın savunmacısı" ödülüne layık görülen Cleveland Cavalierslı Evan Mobley, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.