Newcastle United 1-0 Arsenal Maç Özeti
İngiltere Premier Lig 10. haftasında Newcastle United evinde Arsenal’i konuk etti. Ev sahibi Newcastle United 12. dakikada Alexander Isak’ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Arsenal bu sonuçla 18 puanla 3. sırada yer alırken Newcastle 15 puanla 8. sırada yer aldı. Newcastle United - Arsenal maç özetini izlemek ve Premier Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
Premier Lig’in 10. haftasında Newcastle United evinde Arsenal’i 1-0 mağlup etti. Galibiyet golü 12. dakikada Alexander Isak’tan geldi. Arsenal şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Newcastle United - Arsenal maç özeti haberimizde.
NEWCASTLE UNİTED - ARSENAL MAÇ ÖZETİ
NEWCASTLE UNİTED - ARSENAL MAÇ ÖZETİ
NEWCASTLE UNİTED - ARSENAL MAÇ SONUCU
NEWCASTLE UNİTED - ARSENAL MAÇ SONUCU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ
İNGİLTERE PREMİER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
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