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Arsenal’e şampiyonluk yarışında büyük darbe: 1-0 | ÖZET

Arsenal’e şampiyonluk yarışında büyük darbe: 1-0 | ÖZET

17:502/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Newcastle United 1-0 Arsenal Maç Özeti
Newcastle United 1-0 Arsenal Maç Özeti

İngiltere Premier Lig 10. haftasında Newcastle United evinde Arsenal’i konuk etti. Ev sahibi Newcastle United 12. dakikada Alexander Isak’ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Arsenal bu sonuçla 18 puanla 3. sırada yer alırken Newcastle 15 puanla 8. sırada yer aldı. Newcastle United - Arsenal maç özetini izlemek ve Premier Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Premier Lig’in 10. haftasında Newcastle United evinde Arsenal’i 1-0 mağlup etti. Galibiyet golü 12. dakikada Alexander Isak’tan geldi. Arsenal şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Newcastle United - Arsenal maç özeti haberimizde.

NEWCASTLE UNİTED - ARSENAL MAÇ ÖZETİ

Newcastle United - Arsenal maç özetini izlemek için

NEWCASTLE UNİTED - ARSENAL MAÇ SONUCU

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU

İNGİLTERE PREMİER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI


Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de mi?

İngiltere Premier Lig 10. haftasında Liverpool evinde Ferdi Kadıoğlu’lu Brighton’u konuk ediyor. Anfield’da oynanacak karşılaşma bugün saat 18.00’de başlayacak. Brighton ile oynadığı son sekiz Premier Lig maçının ikisini kazanabilen Liverpool, bu galibiyetleri geçtiğimiz sezon elde etti. 22 puanla ikinci sırada yer alan kırmızı-beyazlılar liderlik yarışında kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Liverpool'a konuk olduğu son dört lig maçının üçünden puan çıkaran Brighton ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Liverpool - Brighton & Hove Albion maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? Ferdi Kadıoğlu Liverpool maçında oynayacak mı? İşte detaylar ve Liverpool - Brighton maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…








#Newcastle United
#Arsenal
#İngiltere Premier Lig

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