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Spor

Newcastle United 20 yıl sonra galip

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta karşılaşmasında Newcastle United evinde Paris Saint-Germain’i 4-1 mağlup etti. İngiliz ekibi Devler Ligi arenasında 20 yıl sonra ilk galibiyetini aldı.

09:32 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Newcastle United puanını 4'e yükseltti.

Newcastle United puanını 4'e yükseltti.

Gecenin önemli karşılaşmasında F Grubu’nda yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.


Karşılaşmayı İngiliz temsilcisi 4-1 kazandı. Newcastle United’a galibiyeti getiren golleri 17’nci dakikada Miguel Almiron, 39’uncu dakikada Dan Burn, 50’nci dakikada Sean Longstaff ve 90+1’inci dakikada Fabian Schar kaydetti.


Newcastle United, bu sonuçla 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü ve galibiyetini aldı.


20 yıl sonra gelen ilk gol sonrası yaşanılan sevinç:

Konuk ekip Paris Saint-Germain’in tek sayısı ise 56’ncı dakikada Lucas Hernandez’den geldi. Bu sonucun ardından Newcastle United, F grubundaki ilk galibiyetini alarak 4 puanla ilk sıraya yükseldi. Fransız ekibi ise ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanla grupta 2’nci sıraya geriledi.






#Newcastle United
#PSG
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galibiyet
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