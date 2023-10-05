Newcastle United puanını 4'e yükseltti.
Gecenin önemli karşılaşmasında F Grubu’nda yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı İngiliz temsilcisi 4-1 kazandı. Newcastle United’a galibiyeti getiren golleri 17’nci dakikada Miguel Almiron, 39’uncu dakikada Dan Burn, 50’nci dakikada Sean Longstaff ve 90+1’inci dakikada Fabian Schar kaydetti.
Newcastle United, bu sonuçla 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü ve galibiyetini aldı.
Konuk ekip Paris Saint-Germain’in tek sayısı ise 56’ncı dakikada Lucas Hernandez’den geldi. Bu sonucun ardından Newcastle United, F grubundaki ilk galibiyetini alarak 4 puanla ilk sıraya yükseldi. Fransız ekibi ise ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanla grupta 2’nci sıraya geriledi.