Newcastle United, bu sonuçla 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü ve galibiyetini aldı.

Konuk ekip Paris Saint-Germain’in tek sayısı ise 56’ncı dakikada Lucas Hernandez’den geldi. Bu sonucun ardından Newcastle United, F grubundaki ilk galibiyetini alarak 4 puanla ilk sıraya yükseldi. Fransız ekibi ise ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanla grupta 2’nci sıraya geriledi.