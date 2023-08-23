Nicolas Pepe'nin yeni rotası belli oldu

Transfer döneminde Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Nicolas Pepe için yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın Arsenal'den bedelsiz kadrosuna katmak istediği oyuncunun rotasının Suudi Arabistan olacağı söylendi.

Kanat oyuncusunun Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olacağı iddia edildi. Fransız basınında yer alan habere göre; Körfez'den Pepe için teklif geleceği ve Arsenal tarafıyla transfer pazarlıklarının yapıldığı aktarıldı.

Sözleşmesinde 1 yılı kalan oyuncu için Beşiktaş da 3 yıllık teklif sunmuştu. Siyah-beyazlıların teklifine Pepe'den olumsuz yanıt geldiği aktarıldı.

Haberde aktarılan bilgiye göre; ismi verilmeyen Suudi kulübünün transferde 1 numaralı sırada olduğu belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Lille'den o dönem için Arsenal'in rekor bedeli olan 80 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı.