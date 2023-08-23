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Spor

Nicolas Pepe'nin yeni rotası belli oldu

Beşiktaş'ın da transfer döneminde kadrosuna katmak için teklif sunduğu Nicolas Pepe'nin Suudi Arabistan'a gideceği iddia edildi. Nicolas Pepe için Arsenal ile pazarlıklara başlandığı söylendi.

18:51 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nicolas Pepe

Nicolas Pepe

Transfer döneminde Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Nicolas Pepe için yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın Arsenal'den bedelsiz kadrosuna katmak istediği oyuncunun rotasının Suudi Arabistan olacağı söylendi.


Nicolas Pepe, Suudi Arabistan'a doğru

Kanat oyuncusunun Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olacağı iddia edildi. Fransız basınında yer alan habere göre; Körfez'den Pepe için teklif geleceği ve Arsenal tarafıyla transfer pazarlıklarının yapıldığı aktarıldı.


Beşiktaş'a ret yanıtı

Sözleşmesinde 1 yılı kalan oyuncu için Beşiktaş da 3 yıllık teklif sunmuştu. Siyah-beyazlıların teklifine Pepe'den olumsuz yanıt geldiği aktarıldı.


Haberde aktarılan bilgiye göre; ismi verilmeyen Suudi kulübünün transferde 1 numaralı sırada olduğu belirtildi.


28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Lille'den o dönem için Arsenal'in rekor bedeli olan 80 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı.



#Pepe
#Beşiktaş
#Transfer
2 saat önce
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