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Norveç'te VAR tartışması! Kulüpler sistemin kaldırılmasını istiyor

Norveç'te VAR tartışması! Kulüpler sistemin kaldırılmasını istiyor

15:1323/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
AA
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VAR sistemi birçok ülkede tartışma konusu oldu.
VAR sistemi birçok ülkede tartışma konusu oldu.

Norveç'te futbol kulüpleri, son zamanlarda tartışmalara neden olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devre dışı bırakılması yönünde tavsiye kararı verdi.

Norveç futbolunun en üst düzey iki ligindeki (Eliteserien ve OBOS) 32 takımın temsil edildiği Kulüpler Birliği tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda VAR sisteminin kullanılmaması yönünde oy çokluğuyla tavsiye kararı alındığı belirtildi. Oylamada 19 kulübün VAR sistemini reddettiği, 13 kulübün ise uygulamaya devam edilmesi için oy kullandığı aktarıldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Norveç Kulüpler Birliği Başkanı Cato Haug, "Bu teknolojinin potansiyele sahip olduğunun farkındayız ancak bugünkü tartışma ve sonrasında yapılan oylama sonucunda kulüplerimizin çoğunluğunun VAR'ın mevcut versiyonunun yeterince iyi çalışmadığına inandığını görmüş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.


Kulüplerin aldığı tavsiye niteliğinde kararın ardından VAR'ın ülke futbolundaki geleceğine ilişkin nihai kararın Norveç Futbol Federasyonu tarafından mart ayında verilmesi bekleniyor. Norveçli futbolseverler, seyir zevkini düşürdüğü gerekçesiyle birçok maçta VAR sistemini protesto etmişti. Temmuz 2024'te yoğun protestolara sahne olan Rosenborg ile Lilleström arasındaki lig karşılaşması, sahaya atılan çeşitli maddeler nedeniyle yarıda kalmıştı.


Daha önce İsveç Futbol Federasyonu da VAR sistemini kullanmama kararı almıştı.



#Video Asistan Hakem
#VAR
#Norveç

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