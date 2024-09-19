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Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı! Dortmund Brugge'ü yendi

Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı! Dortmund Brugge'ü yendi

09:3319/09/2024, Perşembe
DHA
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Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında galip geldi.
Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında galip geldi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 82 dakika sahada kaldı.


Nuri Şahin'den ilk galibiyet


Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Club Brugge karşısında teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 76 ile 86'ncı dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 90+5'inci dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy kaydetti.


En farklı galibiyet Celtic'ten


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en farklı galibiyeti İskoçya ekibi Celtic'ten geldi. Sahasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı konuk eden Celtic, maçtan 5-1 galip ayrıldı. İskoçya ekibine galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Liam Scales, 47'nci dakikada Kyogo Furuhashi, 56'nci dakikada penaltıdan Arne Engels, 70'inci dakikada Daizen Maeda ve 86'ncı dakikada Adam Uche Idah attı. Deplasman ekibinin tek golü ise 60'ıncı dakikada Kevin Wimmer'den geldi.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:


Bologna – Shakhtar Donetsk: 0-0


Sparta Prag – Salzburg: 3-0


PSG – Girona: 1-0


Club Brugge – Borussia Dortmund: 0-3


Manchester City – Inter: 0-0


Celtic – Slovan Bratislava: 5-1

#Borussia Dortmund
#Nuri Şahin
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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