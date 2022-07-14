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Nuri Şahin'den Haji Wright açıklaması

Fraport TAV Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, transfer döneminde adı Trabzonspor ile de anılan Haji Wright hakkında açıklama yaptı. Şahin, oyuncuyu tekrardan transfer etmeye çok yakın olduklarını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Şahinden Haji Wright açıklaması
Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Burdur'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şahin, gündemde en çok merak konusu olan Haji Wright ile ilgili sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

  • "Haji Wright ile ilgili görüşmelerin devam ettiğine vurgu yapan Şahin, "Bu saklanacak bir durum değil. Biz Haji Wright'ı istiyoruz, Haji Wright bizi istiyor. İnşallah en kısa zamanda biter. Burada Haji Wrigh'ta ayrı bir paragraf açmak istiyorum. İnanılmaz bir duruş sergiledi. İnanılmaz bir karakter sergiledi. İlk devre ben hoca olduğumda oynayamayan bir oyuncuydu. Belki bana da gönül koyabilirdi. Forma şansı bekledi, formayı kaptı ondan sonra da yoluna dolu dizgin devam etti. Biz de onunla devam etmek istediğimizi söyledik. Çocuk hiç bir zaman bize karşı farklı, başka tarafa farklı konuşmadı. Her zaman burada kalmak istediğini söyledi"
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