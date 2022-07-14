Nuri Şahin'den Haji Wright açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Burdur'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şahin, gündemde en çok merak konusu olan Haji Wright ile ilgili sorulan soruya şu şekilde cevap verdi: