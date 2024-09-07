Oğuzhan Özyakup: 2015 yılında panikataklarım başladı

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu. Son olarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Özyakup, kariyeriyle ilgili dikkati çeken itiraflarda bulundu ve emeklilik kararının nedenini de açıkladı.





ESPN'e konuşan Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları şu şekilde:





"Devam etseydim kulübe haksızlık olurdu"





"Fortuna Sittard ile sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler yaptım ama bilinçaltımda zaten devam etmek istemediğimi biliyordum. Kendimden en iyi şekilde yararlanmak için her gün elimden gelen her şeyi yapmak isteyip istemediğimi düşünmeye başladım. Bir yerde sözleşme imzalamamın kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olacağı sonucuna vardım."





Oğuzhan Özyakup'un Fortuna Sittard ile sözleşmesi sona ermişti.













"Türkiye'ye dönebilirdim"





"Türkiye'ye geri dönme fırsatı vardı ancak bunu istemediğimi çok çabuk anladım"





"Panikataklarım nüksetti"





"2015 yılında panikataklarım başladı. Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Bunun üzerine çok çalıştım ve atlattım. Futbolla güzel yıllar geçirdim. Ancak geçen yıl, panik ataklarım yeniden nüksetti. Bu olay, futbolu bırakma kararı almamda etkili oldu. Birçok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde bir mental koçla çalıştım. Bana çok yardımcı oldu."

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş formasıyla çıktığı 310 maçta 35 gol atıp 62 asist kaydetti.

















"Bu hayat bana uygun değil"





"Eğer en üst seviyede performans göstermeye devam etmek istiyorsanız, bu konu hakkında konuşmalısınız. Eğer burada Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz. O zaman çok fazla insan sizi rahatsız etmez. Türkiye'de bu mümkün değil. Geçmişe baktığımda karakterimin bu hayata uygun olmadığını düşünüyorum."





Oğuzhan Özyakup'un veda mesajı







