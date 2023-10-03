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Spor

Old Trafford'da dev randevu

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında Galatasaray bugün Manchester United ile karşılaşacak. Grupta 1 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, zor günler geçiren rakibini yenmek için sahaya çıkacak. Manchester ekibi ise yeni bir çıkış yakalamak istiyor.

09:37 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Mücadele 76 bin 212 kişi kapasiteli Old Trafford'da oynanacak.

Mücadele 76 bin 212 kişi kapasiteli Old Trafford'da oynanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bugün İngiltere'nin Manchester United takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda bugün saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.


Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geriye düştüğü mücadelede sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.


Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini yenmeyi hedefliyor.




Ziyech kadroda yok

Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech'ten gelen son haber ise keyifleri kaçırdı. Hafif sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalarına devam eden Faslı futbolcu, Manchester United maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı ve İngiltere'ye de götürülmedi Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş da, bu akşamki müsabakanın kadrosunda yer alamadı. UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.



Galatasaray 20 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, son 20 resmi maçında yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 Süper Lig mücadelesini kazandı. Galatasaray bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında l olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.


Gözler Zaha'da olacak

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en önemli isimlerden birisi olan VVİlfried Zaha, uzun zamandır Manchester United mücadelesine hazırlanıyor.


Uzun yıllar İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve Manchester United'a defalarca rakip olan Fildişi Sahilli yıldız, sarı-kırmızılı takımın en önemli silahlarından birisi olacak. Galatasaray'da 3 maçta sonradan oyuna giren Zaha, Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de forma giydi. Güzel futbolunu bir de golle süsleyen yıldız oyuncu, Manchester deplasmanında da kritik bir rol oynayacak. Yıldız futbolcu, ayrıca 2012-2015 yılları arasında Manchester United'da forma giydi.



MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY
STAT:
Old Trafford
HAKEM:
Ivan Kruzliak (Slovakya)
SAAT:
22.00
YAYIN:
EXXEN
MANCHESTER UNITED:
Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Rashford, Fernandes, Hojlund
TEKNİK DİREKTÖR:
Erik ten Hag
GALATASARAY:
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR:
Okan Buruk



#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Manchester United
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