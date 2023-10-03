Old Trafford'da dev randevu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bugün İngiltere'nin Manchester United takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda bugün saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.





Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geriye düştüğü mücadelede sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.





Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini yenmeyi hedefliyor.













Ziyech kadroda yok





Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech'ten gelen son haber ise keyifleri kaçırdı. Hafif sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalarına devam eden Faslı futbolcu, Manchester United maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı ve İngiltere'ye de götürülmedi Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş da, bu akşamki müsabakanın kadrosunda yer alamadı. UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.









Galatasaray 20 maçtır yenilmiyor





Galatasaray, son 20 resmi maçında yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 Süper Lig mücadelesini kazandı. Galatasaray bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında l olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.





Gözler Zaha'da olacak





Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en önemli isimlerden birisi olan VVİlfried Zaha, uzun zamandır Manchester United mücadelesine hazırlanıyor.





Uzun yıllar İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve Manchester United'a defalarca rakip olan Fildişi Sahilli yıldız, sarı-kırmızılı takımın en önemli silahlarından birisi olacak. Galatasaray'da 3 maçta sonradan oyuna giren Zaha, Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de forma giydi. Güzel futbolunu bir de golle süsleyen yıldız oyuncu, Manchester deplasmanında da kritik bir rol oynayacak. Yıldız futbolcu, ayrıca 2012-2015 yılları arasında Manchester United'da forma giydi.









MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY

STAT: Old Trafford

HAKEM: Ivan Kruzliak (Slovakya)

SAAT: 22.00

YAYIN: EXXEN

MANCHESTER UNITED: Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Rashford, Fernandes, Hojlund

TEKNİK DİREKTÖR: Erik ten Hag

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk











