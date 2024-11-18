Onuachu'da son söz Güneş'in

Sezon öncesinde oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, bonservis için 10 milyon euroya kadar çıkmış ancak olumlu yanıt alamamıştı. Sezonun geride kalan kısmında Southampton'da sadece 87 dakika süre alabilen Nijeryalı oyuncunun kulübünde mutlu olmadığı ifade edildi. Onuachu'nun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi ve aklında Trabzonspor'un bulunması bordo-mavilileri heyecanlandırdı.