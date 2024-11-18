Onuachu'da son söz Güneş'in

Trabzonspor'da geçen sezon İngiltere'nin Southampton takımından kiralık olarak alınan, 17 gol ve 4 asistle taraftarların gönlünde taht kuran Paul Onuachu gündemdeki yerini koruyor.
Sezon öncesinde oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, bonservis için 10 milyon euroya kadar çıkmış ancak olumlu yanıt alamamıştı. Sezonun geride kalan kısmında Southampton'da sadece 87 dakika süre alabilen Nijeryalı oyuncunun kulübünde mutlu olmadığı ifade edildi. Onuachu'nun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi ve aklında Trabzonspor'un bulunması bordo-mavilileri heyecanlandırdı.
Karadeniz ekibi oyuncuyla temasını kesmezken, Onuachu'nun da haber beklediği öğrenildi. Yönetim ise teknik direktör Şenol Güneş'in kararını bekliyor. Ara transferde 10 milyon euro gibi bir rakam vermek istemeyen Trabzonspor, Onuachu'dan kulübünün ikna olmasında devreye girmesini isteyecek.
Teknik direktör Şenol Güneş'in gündemdeki Onuachu'nun yanı sıra devre arası transfer çalışmalarına başladığı kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcının Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna arasındaki maçta Ukrayna'da 8-10 numarada görev yapan Shaparenko, Gürcistan'da Luka Lochoshvili'yle 10 numara Kiteishvili'yi takip ettiği öne sürüldü.