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Onuachu'da son söz Güneş'in

Onuachu'da son söz Güneş'in

10:3418/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Onuachu'nun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
Onuachu'nun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Devre arasında kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet de yer alan Trabzonspor, geçen sezon kiralık oynayan şu anda ise takımı Southampton'da süre bulamadığı için ayrılmak isteyen Paul Onuachu'yu yeniden listeye ekledi. Nijeryalı oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'in kararı bekleniyor.

Trabzonspor'da geçen sezon İngiltere'nin Southampton takımından kiralık olarak alınan, 17 gol ve 4 asistle taraftarların gönlünde taht kuran Paul Onuachu gündemdeki yerini koruyor.


Sezon öncesinde oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, bonservis için 10 milyon euroya kadar çıkmış ancak olumlu yanıt alamamıştı. Sezonun geride kalan kısmında Southampton'da sadece 87 dakika süre alabilen Nijeryalı oyuncunun kulübünde mutlu olmadığı ifade edildi. Onuachu'nun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi ve aklında Trabzonspor'un bulunması bordo-mavilileri heyecanlandırdı.


Karadeniz ekibi oyuncuyla temasını kesmezken, Onuachu'nun da haber beklediği öğrenildi. Yönetim ise teknik direktör Şenol Güneş'in kararını bekliyor. Ara transferde 10 milyon euro gibi bir rakam vermek istemeyen Trabzonspor, Onuachu'dan kulübünün ikna olmasında devreye girmesini isteyecek.




Güneş turlara başladı

Teknik direktör Şenol Güneş'in gündemdeki Onuachu'nun yanı sıra devre arası transfer çalışmalarına başladığı kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcının Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna arasındaki maçta Ukrayna'da 8-10 numarada görev yapan Shaparenko, Gürcistan'da Luka Lochoshvili'yle 10 numara Kiteishvili'yi takip ettiği öne sürüldü.









#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Paul Onuachu

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