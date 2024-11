Ertuğrul Doğan 9 milyar TL'nin nereye kullanıldığını açıkladı

"Bu şehirde sürekli konuşuluyor. Yeri gelmişken bunu bir defa daha özetleyeyim. Biz aldığımızda 3 milyar borç vardı. Yaklaşık olarak 20 aydır görevdeyiz. Sadece 20 aylık sürede gelen faiz 2,2 milyar TL seviyelerinde. Bir de buna yaklaşık olarak 2 sezondan kaynaklı 45-50 milyon euro aralığında, bir de ekside olduğumuz bakiyeyi kapattık. Hani konuşuluyor '9 milyar para bulduk ama bu para nerede?' diye. Bu para burada. Biz; Bankalar Birliği'nden çıkarak her sene ödeyeceğimiz 815 milyon faiz yükünden kurtardık kulübümüzü. Bitti mi? Bitmedi. Trabzonspor'un önündeki güncel en büyük problemi 2,2 milyar TL civarındaki vergi borcu. Her ay yüzde 54'ten faizleniyor. Bir ay sonra 2,5 milyara ulaşacak olan bu vergi borcu, mevcut faiz yapısıyla sürdürülebilir bir durumda değil."

"Biz, göreve geldiğimiz günden beri daha çok belediye başkanlarımızla bir araya gelme fırsatımız oldu. Hep birlikte yemek yedik. Her biriniz bu konuya ilgili ve alakalıydınız. Bu, tek başıma ya da yalnızca benim yönetimimin başarabileceği bir iş değil. Bunun ana sorumlusu biz değiliz; ancak ben ilk göreve geldiğim günden beri söylüyorum: Bu borcu ödemeye talibim. Eğer gelir-gider dengesizliğinden kaynaklı bu rakamlar üzerine eklenmiş olsaydı, şu an 10 milyar liranın üzerinde bir borç konuşuyor olurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum; bize her zaman kardeşliğini ve Trabzonsporluluğunu gösterdi. Belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum; bizimle dertlendiklerini, aynı sıkıntıları çektiklerini birebir şahit olduk. Trabzonspor’u bu sıkıntılardan kurtarmak için herkesin desteğine ihtiyaç var. Ben her gittiğim yerde bu durumu dile getiriyorum, ancak bu anlamda bana yeterli destek verilmedi. Önümüzde kongre süreci var. Bu kongre sürecinden sonra çok önemli projelerimiz var. Arazilerimizle ilgili projelerimiz var. Diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi bizim de bünyemize katmamız gerekiyor. Bu konuda belediye başkanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu tek başına benim ve yönetim kurulunun başarabileceği iş değil. Birlik oldukça, Trabzonspor’u ekonomik özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz."