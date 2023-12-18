Onyekuru'dan Murat Sancak'a yanıt: "Oyuncuların maaşlarını öde"

Suudi Arabistan takımlarından Al-Fahya forması giyen Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarına yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki oyuncu hakkında konuşan Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona" ifadelerini kullanmıştı.





Bu sözlere sosyal medya sayfası üzerinden yanıt veren Onyekuru, "Hala benim hakkımda konuşmak yerine oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur sayın başkan" dedi.



