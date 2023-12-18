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Spor

Onyekuru'dan Murat Sancak'a yanıt: "Oyuncuların maaşlarını öde"

Sezon başında Adana Demirspor'dan Al-Fayha'ya 3.2 milyon euro karşılığında transfer olan Henry Onyekuru, eski kulübünün başkanı Murat Sancak'ın kendisi hakkında yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Onyekuru, "Oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
10:05 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Onyekuru sezon başında Adana Demirspor'dan Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olmuştu
Onyekuru sezon başında Adana Demirspor'dan Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olmuştu

Suudi Arabistan takımlarından Al-Fahya forması giyen Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarına yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki oyuncu hakkında konuşan Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona" ifadelerini kullanmıştı.


Bu sözlere sosyal medya sayfası üzerinden yanıt veren Onyekuru, "Hala benim hakkımda konuşmak yerine oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur sayın başkan" dedi.


Daha sonra Onyekuru'nun açıklamalarına cevap veren Sancak, "O şeref yoksunu hadsiz ve nankör Henry'ye sorarım senin alacağın varmı ki başkasının alacağı kalsın. Ama merak etmesi kulübü dahil bütün dünya kulüplerine karaktersiz oluğunu videosuyla duyuracağız" ifadelerini kullandı.

#Onyekuru
#Murat Sancak
#Adana Demirspor
27 dakika önce
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