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Özcan Sultanoğlu Dünya Kupası’nda düdük çalacak

Özcan Sultanoğlu Dünya Kupası’nda düdük çalacak

16:1026/04/2025, Cumartesi
IHA
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TFF'nin Van bölgesi hakemi Özcan Sultanoğlu
TFF'nin Van bölgesi hakemi Özcan Sultanoğlu

FIFA kokartlı Plaj Futbolu Hakemi Özcan Sultanoğlu, 1-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Seyşeller’de düzenlenecek olan 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası’nda görev alacak.

2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, 1-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Seyşeller’de düzenlenecek. FIFA kokartlı Plaj Futbolu Hakemi Özcan Sultanoğlu da organizasyonda görev alacak. Sultanoğlu, FIFA tarafından belirlenen toplam 24 hakem arasında yer alırken, Avrupa’dan seçilen 8 hakemden biri olmayı başardı.


Daha önce Aralık 2024’te FIFA tarafından Avrupa’dan aday gösterilen 18 hakemlik kadroda yer alan Sultanoğlu, bu adaylık sürecini tamamlayarak, Avrupa’dan Dünya Kupası’na davet edilen 8 hakemden biri olarak turnuvada Türkiye’yi temsil edecek.


2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, 1 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00’te, A Grubu’nda yer alan Guatemala ile Japonya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvada toplam 16 takım mücadele edecek.




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