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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı

12:3626/04/2025, Cumartesi
IHA
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Süper Lig'de bu sezon yabancı VAR hakemleri görev alıyor.
Süper Lig'de bu sezon yabancı VAR hakemleri görev alıyor.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında bugün oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Adam Pillok oldu.

Trendyol Süper Lig’de 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Mehmet Ali Özer olacak.


Müsabakanın VAR koltuğunda Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Adam Pillok oturacak. Pillok’a AVAR olarak Deniz Caner Özaral eşlik edecek.



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