Trendyol Süper Lig’de 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Mehmet Ali Özer olacak.