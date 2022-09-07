Paris Saint-Germain'in, Ligue 1'de Nantes karşılaşmasına takım olarak özel jetle gitmeleri, ülkede eleştiri oklarının hedefi oldu. Pazar günü ülkenin batısındaki Nantes kentinde deplasmana giden PSG, oradan 3-0 galip dönmüştü.

Kylian Mbappe basın toplantısında kahkaha attı: Özel jet sorusu

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin bu soruyu sorması üzerine Mbappe, kahkahalara boğuldu. Galtier ise “Bu sorunun sorulacağını biliyordum” dedi ve, “Dürüst olmak gerekirse, seyahatlerimizi ayarlayan şirketle bu sabah konuştuk ve kara yelkenlisiyle seyahat etme seçeneğini inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Soru Mbappe’ye de yöneltilince yıldız futbolcu bu konuda bir fikri olmadığını söyledi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o sorunun videosu;