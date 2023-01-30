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Spor

ÖZET | Brighton-Liverpool: 2-1

İngiltere FA Cup 4. turunda Brighton, sahasında Liverpool'u son dakikada attığı golle eleyerek tur atladı. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:11 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Brighton'ın 5.turdaki rakibi, 4. tur maçları tamamlandıktan sonra belli olacak.

Brighton'ın 5.turdaki rakibi, 4. tur maçları tamamlandıktan sonra belli olacak.

İngiltere FA Cup 4. tur maçında Brighton, The American Express Community Stadyumu'nda Liverpool'u son dakikada attığı golle 5.tura yükseldi.


Çekişmeli geçen maçta Liverpool, Elliott'un 30. dakikada attığı golle öne geçti. Bu gole Brighton 39. dakikada Dunk'ın golüyle karşılık verdi. İkinci yarıda son anlara kadar nefes kesen maçta ev sahibi, 90+2'de Mitoma'nın golüyle skoru 2-1 yaptı ve kazanarak tur atlayan taraf oldu.


Brighton-Liverpool 2-1 maç özeti izle



#Brighton
#Liverpool
#FA Cup
#Maç Özeti
1 saat önce
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