Çekişmeli geçen maçta Liverpool, Elliott'un 30. dakikada attığı golle öne geçti. Bu gole Brighton 39. dakikada Dunk'ın golüyle karşılık verdi. İkinci yarıda son anlara kadar nefes kesen maçta ev sahibi, 90+2'de Mitoma'nın golüyle skoru 2-1 yaptı ve kazanarak tur atlayan taraf oldu.