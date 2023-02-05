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Spor

ÖZET | Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Yoğun tempoda geçen maçta iki ekip birbirine üstünlük sağlamakta zorlandı fakat ev sahibi son dakika golüyle maçı 1-0 kazandı. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:04 . 5/02/2023 Sunday
Yeni Şafak
ÖZET | Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0 özeti izle

ÖZET | Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0 özeti izle

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. İki tarafın da gol için yoğun çaba sarf ettiği maçta Hatayspor son dakikada gelen golle maçı 1-0 kazandı.


İki tarafın da gol pozisyonları yakaladığı maçın 35. dakikasında Kasımpaşa'dan Mamadou Fall, savunma arkasına atılan topta kaleci Erce'yi geçti fakat boş kaleye golü kaçırdı.


İşte o pozisyon;


Bu sonuçla birlikte, Hatayspor puanını 23 yaparken, Kasımpaşa 22 yaptı. Hatayspor 24. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.


Hatayspor-Kasımpaşa 1-0 maç özeti izle




#Hatayspor
#Kasımpaşa
#Süper Lig
26 dakika önce
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ÖZET | Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0
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