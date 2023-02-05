Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. İki tarafın da gol için yoğun çaba sarf ettiği maçta Hatayspor son dakikada gelen golle maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte, Hatayspor puanını 23 yaparken, Kasımpaşa 22 yaptı. Hatayspor 24. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.