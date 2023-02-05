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ÖZET | Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0 özeti izle
Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. İki tarafın da gol için yoğun çaba sarf ettiği maçta Hatayspor son dakikada gelen golle maçı 1-0 kazandı.
İki tarafın da gol pozisyonları yakaladığı maçın 35. dakikasında Kasımpaşa'dan Mamadou Fall, savunma arkasına atılan topta kaleci Erce'yi geçti fakat boş kaleye golü kaçırdı.
Bu sonuçla birlikte, Hatayspor puanını 23 yaparken, Kasımpaşa 22 yaptı. Hatayspor 24. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.