ÖZET: Alanyaspor 2-1 MKE Ankaragücü

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İstanbullu güvende değil: Metrobüs kazasını umursamayan şoför telefonu elinden bırakmadı

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan hemen sonra metrobüse binen Yenisafak.com Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz, telefonla konuşan bir şoförle karşılaştı. "Metrobüslerde kazalar neden oluyor bilmiyorum ama ciddi bir sıkıntı olduğu kesin" diyen Karagöz, kendisini güvende hissetmediği için araçtan inmek zorunda kaldı.