Spor ÖZET Alanyaspor 2-1 MKE Ankaragücü
FUTBOL FUTBOL

ÖZET: Alanyaspor 2-1 MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Alanyaspor, başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmadı. İkinci yarısında karşılıklı gollerle hareketli bir oyun ortaya sergilendi, ev sahibi ekip son dakikada bulduğu golle de rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Alanyaspor - Ankaragücü maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET İZLE: Alanyaspor 2-1 MKE Ankaragücü: Golleri kim attı?
Alanyaspor 2-1 Ankaragücü

Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Alanyaspor, başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmadı. İkinci yarısında karşılıklı gollerle hareketli bir oyun ortaya sergilendi, ev sahibi ekip son dakikada bulduğu golle de rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Alanyaspor - Ankaragücü maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Alanyaspor - Ankaragücü özet izle

3. dakikada Oğuz sol kanattan kale içerisine gönderdiği pası arka direkte Efecan’dan önce Ankaragücü’nden Yasin araya girerek kornere gönderdi.

15. dakikada Alanyaspor Eduardo orta alandan aldığı topla ceza sahasına girerek pasını Oğuz’a aktardı. Oğuz’un şutu kaleci Bahadır’da kaldı.

18. dakikada Pedrinhio’nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ariyibi’nin vuruşunu kaleci Runarsson çıkardı.

28. dakikada Pedrinhio’nun ara pasıyla buluşan Ariyibi’nin vuruşu az farkla auta gitti.

31. dakikada Oğuz’un pasıyla Doumbia, sol köşeden ceza sahasına girdi. Doumbia’dan önce Ankaragücü’nde Oğuz son anda topu kalecisine kazandırdı.

45 4. dakikada savunmadan hızlı çıkan Ankaragücü’nde Ariyibi’nin ceza sahasına havalandırdığı topa Pedrinhio istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

57. dakikada Pedrinhio’nun ara pasında Ariyibi kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Runarsson gole izin vermedi.

65. dakikada son çizgiden Efecan’ın ortasında Ahmed Hassan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

69. dakikada Tolga Ciğerci’nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Güreler’in şutu yan direğe çarparak filelere gitti.

73. dakikada Zahid’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe’nin vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.

87. dakikada sol kanattan Cavaleiro’nun arka direğe ortasında Efkan’ın gelişine şutu ağlarla buluştu. 2-1
Haftanın golüHasan Aliden

Haftanın golü
Hasan Ali'den
Joseftensert açıklama

Josef'ten
sert açıklama

Josef de Souza, TFF'yi topa tuttu.
Heyecanlandım

"Heyecanlandım"

​Beşiktaş'ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç, kulübün YouTube kanalına açıklama yaptı.
En pahalı 11

En pahalı 11

Transfer dönemi kapandı: Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu.
İtiraz <br>reddedildi

İtiraz
reddedildi

​TFF, Beşiktaş'ın Josef de Souza itirazını reddetti.
İdmana katılmadı

İdmana katılmadı

​Beşiktaş'ta Weghorst endişesi yaşanıyor.
Transfer <br>detayları açıklandı<br>

Transfer
detayları açıklandı

​Koita'nın maaşının bir bölümünü Trabzonspor ödeyecek.
Yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu

​Rizespor Gökhan Akkan'ı kiraladı.
Trabzon'a döndü

Trabzon'a döndü

​Dorukhan Toköz'ün transferi burada devam edecek.
Beşiktaş'ta<br>transferler idmanda

Beşiktaş'ta
transferler idmanda

​Siyah-beyazlılarda Tayfur ve Redmond ilk kez takımla çalıştı.
'Hazır değiller'

'Hazır değiller'

​Okan Buruk yeni transferleri değerlendirdi.
En çok<br>onlar konuşuldu

En çok
onlar konuşuldu

​Transfer döneminde Twitter'da gündem olan isimler açıklandı.
Transferler idmana çıktı

Transferler idmana çıktı

​Galatasaray'da dün açıklanan beş isim sahaya indi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.