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ÖZET | Lens-PSG: 3-1

Fransa Ligue 1'de Lens sahasında lider Paris Saint Germain'i 3-1 mağlup ederek puan farkını 4'e indirdi. Bu maçın özetine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Lens-PSG : 3-1 maç özeti, golleri izle
Lens bu sezon Ligue 1'de en az gol yiyen takım. (11)

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lens, sahasında Paris Saint-Germain'i konuk etti.

Dakika 5'te Frankowski ile öne geçen ev sahibine cevap 8. dakikada Ekitike'den geldi. 28. dakikada Openda'nın şık golüyle tekrar öne geçen Lens, konuk ekibe şans tanımadı ve 47. dakikada Maurice'nin golüyle skoru belirledi ve 3-1 mağlup etti.

Openda'nın şık golü;

  • PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.

Son şampiyon PSG, 44 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Lens ise PSG ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.

Lens-PSG:3-1 maç özeti

Lens-PSG maç özetini izlemek için tıklayınız...

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