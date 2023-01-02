ÖZET | Lens-PSG: 3-1

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lens, sahasında Paris Saint-Germain'i konuk etti.
Dakika 5'te Frankowski ile öne geçen ev sahibine cevap 8. dakikada Ekitike'den geldi. 28. dakikada Openda'nın şık golüyle tekrar öne geçen Lens, konuk ekibe şans tanımadı ve 47. dakikada Maurice'nin golüyle skoru belirledi ve 3-1 mağlup etti.
Openda'nın şık golü;
Openda dün Paris Saint Germain'e şöyle bir gol attı. pic.twitter.com/TgKttRrtoc
Openda dün Paris Saint Germain'e şöyle bir gol attı. pic.twitter.com/TgKttRrtoc— SPOR (@yenisafakspor) January 2, 2023
- PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.
Son şampiyon PSG, 44 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Lens ise PSG ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.
Lens-PSG:3-1 maç özeti
Lens-PSG maç özetini izlemek için tıklayınız...