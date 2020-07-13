LİGUE 1

(ÖZET) PSG-Le Havre maçı özeti ve golleri

PSG hazırlık maçında Le Havre'ye acımadı: 9-0

Fransız devi PSG, hazırlık maçında Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'un forma giydiği Le Havre'yi 9-0 mağlup etti. Tarihi bir skorla sona eren PSG-Le Havre maçının gollerine ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSG, hazırlık maçına as oyuncularıyla çıktı.

PSG, hazırlık maçına as oyuncularıyla çıktı.

Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain, yeni sezon hazırlıklarına ses getiren bir maçla başladı. 2 Lig ekibi Le Havre ile hazırlık maçı oynayan başkent ekibi, mücadeleyi 9-0'lık sansasyonel bir skorla kazandı.

PSG'ye farklı galibiyeti getiren golleri, 8 ve 19. dakikalarda Icardi, 21 ve 43'te Neymar, 29'da Mbappe, 50'de Gueye, 52 ve 60. dakikalarda Sarabia ve 59'da Muinga kaydetti.


Le Havre forması giyen milli futbolcularımız Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy bu maçta forma giydi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ertuğrul, ikinci yarının başında yerini Umut'a bıraktı.

PSG -Le Havre maçı özeti için tıklayın

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 futbol sezonu sonlandırılmış ve lider durumda bulunan Paris Saint-Germain şampiyon ilan edilmişti.
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 futbol sezonu sonlandırılmış ve lider durumda bulunan Paris Saint-Germain şampiyon ilan edilmişti.

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