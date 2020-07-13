PSG hazırlık maçında Le Havre'ye acımadı: 9-0

Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain, yeni sezon hazırlıklarına ses getiren bir maçla başladı. 2 Lig ekibi Le Havre ile hazırlık maçı oynayan başkent ekibi, mücadeleyi 9-0'lık sansasyonel bir skorla kazandı.

PSG'ye farklı galibiyeti getiren golleri, 8 ve 19. dakikalarda Icardi, 21 ve 43'te Neymar, 29'da Mbappe, 50'de Gueye, 52 ve 60. dakikalarda Sarabia ve 59'da Muinga kaydetti.





Le Havre forması giyen milli futbolcularımız Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy bu maçta forma giydi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ertuğrul, ikinci yarının başında yerini Umut'a bıraktı.

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