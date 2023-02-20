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Spor

ÖZET | Toulouse-Marsilya: 2-3

Fransa Ligue 1'de Marsilya, deplasmanda geriye düştüğü maçta Toulouse'u 3-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya'nın ikinci golünü kaydetti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:44 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Cengiz Ünder bu sezon Marsilya formasıyla 32 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Cengiz Ünder bu sezon Marsilya formasıyla 32 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Fransa Ligue 1'de Marsilya, geriye düştüğü maçta deplasmanda Toulouse'u 3-2 yendi. Ligue 1'de 24. haftanın kapanış karşılaşmasına iyi başlayan ev sahibi Toulouse, 3. dakikada Thijs Dallinga'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.


İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Marsilya, 52. dakikada Chancel Mbemba, 59. dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder ve 78. dakikada Nuno Tavares'in ağları sarsmasıyla 3-1 öne geçti. Toulouse, 87. dakika Ado Onaiwu'nun golüyle skoru 3-2'ye getirmesine rağmen beraberlik çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.


Ligde 52 puanla ikinci sırada yer alan Marsilya, şampiyonluk yarışındaki rakibi lider Paris Saint-Germain'le arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. 32 puanlı Toulouse ise 11. sırada kaldı.


Toulouse-Marsilya 2-3 maç özeti



#Cengiz Ünder
#Marsilya
#Toulouse
#Ligue 1
1 saat önce
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ÖZET | Toulouse-Marsilya: 2-3
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