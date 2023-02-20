Fransa Ligue 1'de Marsilya, geriye düştüğü maçta deplasmanda Toulouse'u 3-2 yendi. Ligue 1'de 24. haftanın kapanış karşılaşmasına iyi başlayan ev sahibi Toulouse, 3. dakikada Thijs Dallinga'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Marsilya, 52. dakikada Chancel Mbemba, 59. dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder ve 78. dakikada Nuno Tavares'in ağları sarsmasıyla 3-1 öne geçti. Toulouse, 87. dakika Ado Onaiwu'nun golüyle skoru 3-2'ye getirmesine rağmen beraberlik çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.