Pablo Perez'den jeneriklik gol

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MEB: Yeni eğitim yılı başında 198 okul 3 bin 605 derslik açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni dersliğin hizmete açılacağı; yeni inşa edilen ve güçlendirilen 450 eğitim binasında 6 bin 766 dersliğin de öğrencilerle buluşacağını açıkladı.