Pablo Perez'den jeneriklik gol

Arjantin Premier Lig'inde oynanan maçta Newell's Old Boys, sahasında konuk ettiği Godoy Cruz'a 2-1 mağlup oldu.
Ev sahibi ekipte forma giyen orta saha oyuncusu Pablo Perez, attığı golle mücadeleye damga vurdu.
37 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşla topu 90'a göndererek fileleri havalandırdı.
Pablo Perez'in golü için sosyal medyada, "Puskas Ödülü'nü alır" yorumları yapıldı.
İşte Arjantinli futbolcunun attığı o jeneriklik gol:
Newell's Old Boyslu Pablo Perez, harika bir gole imza attı!pic.twitter.com/wRry585Qkl
Newell's Old Boyslu Pablo Perez, harika bir gole imza attı!pic.twitter.com/wRry585Qkl— SPOR (@yenisafakspor) August 28, 2022