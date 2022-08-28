Spor Pablo Perezden jeneriklik gol
FUTBOL FUTBOL

Pablo Perez'den jeneriklik gol

Newell's Old Boys forması giyen 37 yaşındaki futbolcu Pablo Perez, Puskas Ödülü'ne aday olabilecek bir gole imza attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pablo Perezden jeneriklik gol
Perez'in gol vuruşu

Arjantin Premier Lig'inde oynanan maçta Newell's Old Boys, sahasında konuk ettiği Godoy Cruz'a 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte forma giyen orta saha oyuncusu Pablo Perez, attığı golle mücadeleye damga vurdu.

37 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşla topu 90'a göndererek fileleri havalandırdı.

Pablo Perez'in golü için sosyal medyada, "Puskas Ödülü'nü alır" yorumları yapıldı.

İşte Arjantinli futbolcunun attığı o jeneriklik gol:

Yusuf Yazıcı'dan muhteşem gol
SPOR
Yusuf Yazıcı'dan muhteşem gol
Ozan Tufanın acı günü

Ozan Tufan'ın acı günü

​Milli futbolcu cenazeye katılamadı.
3-0 kazanır

'3-0 kazanır'

Ahmet Çakar'dan flaş derbi tahmini.
İnşallah şampiyon oluruz

'İnşallah
şampiyon oluruz'

​Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi.
Sezonun <br>ilk derbisi

Sezonun
ilk derbisi

​Trabzonspor ile Galatasaray bugün Akyazı'da kozlarını paylaşacak.
Futbolculara <br>izin yok

Futbolculara
izin yok

​Fenerbahçe'de Jorge Jesus etkisini gösteriyor.
Dele Alli bereketi

Dele Alli bereketi

Gelir gelmez Beşiktaş'a kazandırdı.
Balotelli'nin<br>üzerine yürüdü

Balotelli'nin
üzerine yürüdü

​Adana Demirspor teknik direktörü Montella, futbolcusu Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü.
Karagümrük<br>3 puanı aldı

Karagümrük
3 puanı aldı

​Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.
A. Demirspor<br>hata yapmadı

A. Demirspor
hata yapmadı

​Adana Demirspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
İstanbulspor<br>3 puanla tanıştı

İstanbulspor
3 puanla tanıştı

​İstanbulspor, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
G.Saray'da ayrılık

G.Saray'da ayrılık

​Cicaldau, Birleş Arap Emirlikleri ekibine kiralandı.
Süper Lig'de<br>flaş istifa

Süper Lig'de
flaş istifa

​MKE Ankaragücü teknik direktörü görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Muriqi'den enfes kafa

Muriqi'den enfes kafa

​Vedat Muriqi, Rayo Vallecano ağlarına muhteşem bir kafa golü attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.