Yunanistan Kupa Yarı Final’i rövanşında Fatih Terim’li Panathinaikos evinde PAOK’u konuk ediyor.
Panathinaikos, Yunanistan Kupası Yarı Final’i ikinci maçında evinde PAOK ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Peki, Panathinaikos - PAOK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.
PANATHİNAİKOS - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PANATHİNAİKOS - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yunanistan Kupa Yarı Final'i Panathinaikos - PAOK maçı
bu akşam saat 20.00
'de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.
PANATHİNAİKOS - PAOK CANLI SKOR
PANATHİNAİKOS - PAOK CANLI SKOR
YUNANİSTAN KUPASI GOL KRALLIĞI
YUNANİSTAN KUPASI GOL KRALLIĞI
#Panathinaikos
#PAOK
#Yunanistan Kupa Yarı Final
1 saat önce