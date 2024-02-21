Panathinaikos, Yunanistan Kupası Yarı Final’i ikinci maçında evinde PAOK ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Peki, Panathinaikos - PAOK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.