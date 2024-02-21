|
Spor

Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Kupa Yarı Final’i ikinci maçında zorlu PAOK sınavında

Yunanistan Kupa Yarı Final’i rövanşında Fatih Terim’li Panathinaikos evinde PAOK’u konuk ediyor. İlk maçtan 1-0’lık skorla galip ayrılan Panathinaikos tur avantajını elinde bulunduruyor. 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fatih Terim bu maçı kazanarak final bileti almak istiyor. Peki, Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

12:33 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yunanistan Kupa Yarı Final’i rövanşında Fatih Terim’li Panathinaikos evinde PAOK’u konuk ediyor.
Yunanistan Kupa Yarı Final’i rövanşında Fatih Terim’li Panathinaikos evinde PAOK’u konuk ediyor.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası Yarı Final’i ikinci maçında evinde PAOK ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Peki, Panathinaikos - PAOK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

PANATHİNAİKOS - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan Kupa Yarı Final'i Panathinaikos - PAOK maçı
bu akşam saat 20.00
'de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS - PAOK CANLI SKOR

YUNANİSTAN KUPASI GOL KRALLIĞI



#Panathinaikos
#PAOK
#Yunanistan Kupa Yarı Final
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul barajları doluluk oranlarındaki son durumu İSKİ açıkladı