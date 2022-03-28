Paulo Dybala'ya Atletico Madrid kancası

Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'nın sezon sonunda Juvenus ile olan sözleşmesi bitiyor. İtalyan kulübüyle sözleşme uzatmayı düşünmeyen ve gelen teklifleri incelemeye alan 28 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içerisinde bir karar vermesi bekleniyor.
Atletico Madrid harekete geçti
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Atletico Madrid, birçok kulübün peşinde olduğu Dyabala için harekete geçti. İspanyol ekibinin yıldız oyuncuyu ikna ederek, büyük bir transfer hamlesi yapmayı planladığı iddia edildi.
- Bu sezon Juventus formasıyla 29 karşılaşmada süre alan Paulo Dybala, 13 gol ve 6 asistle oynadı.
Paulo Dybala ✍ pic.twitter.com/5MQKW1Gbhp
Paulo Dybala ✍ pic.twitter.com/5MQKW1Gbhp— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 22, 2020