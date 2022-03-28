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Paulo Dybala'ya Atletico Madrid kancası

Juventus'un 28 yaşındaki Arjantinli yıldızı Paulo Dybala sezon sonunda İtalyan kulübünden ayrılmayı hazırlanıyor. Birçok dev kulübün yanı sıra Atletico Madrid de yıldız oyuncu için devreye girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Paulo Dybalaya Atletico Madrid kancası
Transfermarkt verilerine göre ​Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 40 milyon euro.

Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'nın sezon sonunda Juvenus ile olan sözleşmesi bitiyor. İtalyan kulübüyle sözleşme uzatmayı düşünmeyen ve gelen teklifleri incelemeye alan 28 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içerisinde bir karar vermesi bekleniyor.

Atletico Madrid harekete geçti

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Atletico Madrid, birçok kulübün peşinde olduğu Dyabala için harekete geçti. İspanyol ekibinin yıldız oyuncuyu ikna ederek, büyük bir transfer hamlesi yapmayı planladığı iddia edildi.

  • Bu sezon Juventus formasıyla 29 karşılaşmada süre alan Paulo Dybala, 13 gol ve 6 asistle oynadı.
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