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Pep Guardiola: Takımımızda 'Superman' var

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, defans oyuncusu Nicolas Otamendi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Guardiola yönetimindeki Manchester City topladığı 58 puanla ligde lider konumda.

Guardiola yönetimindeki Manchester City topladığı 58 puanla ligde lider konumda.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig'de rekor kırarak lider olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takımın 29 yaşındaki Arjantinli defans oyuncusu Otamendi hakkında övgüyle söz eden Guardiola şöyle konuştu:

  • Takımımızda Otamendi gibi bir Superman var. Onsuz yaptıklarımızın hiçbirini yapamazdık. Herkes başkasından bahsediyor Sterling, De Bruyne, Agüero, David Silva... Evet onlar da konuşulmayı hak ediyorlar ama bence Otamendi çok daha fazla saygıyı hak ediyor. İnanılmaz bir oyuncu. Acılarına rağmen hiçbir şeyi belli etmiyor ve işini yapıyor.

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