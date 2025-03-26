Petkimspor Avrupa'ya veda etti

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Reggiana'ya İtalya'da 77-70 yenilerek çeyrek finali ıskaladı.
Şampiyonlar Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırıp yoluna devam etmesi için son hafta Reggiana'yı en az 12 sayı farkla mağlup etmesi gereken Petkim, zorlu maçı kazanamadı.
İtalyan ekibi bu galibiyetle gruptan Tenerife'yle birlikte çeyrek finale yükseldi.
Petkimspor, Avrupa'daki ilk yılında finalleri göremese de ön elemelerden gelip, grup aşaması ve Play-In etaplarını geçerek ülkemizi başarıyla temsil etti.