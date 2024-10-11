POLONYA - PORTEKİZ CANLI İZLE

Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. haftasında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak. Grupta ilk 2 maçını kazanan Portekiz 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Polonya ise lige bir galibiyet bir mağlubiyet ile başladı. İki takım ise daha önce 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda Portekiz 4 galibiyet, Polonya 3 galibiyet elde etti. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Polonya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Polonya - Portekiz canlı izleme linki haberimizde.