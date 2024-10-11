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Polonya - Portekiz Canlı İzle - Canlı Skor

Polonya - Portekiz Canlı İzle - Canlı Skor

17:5411/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. haftasında Polonya evinde Portekiz’i konuk edecek.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. haftasında Polonya evinde Portekiz’i konuk edecek.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. haftasında Polonya evinde Portekiz’i konuk edecek. PGE Narodowy stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek. Maç saat 21.45’te başlayacak. Peki Polonya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Polonya - Portekiz maçı canlı izleme ekranı…

Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. haftasında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak. Grupta ilk 2 maçını kazanan Portekiz 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Polonya ise lige bir galibiyet bir mağlubiyet ile başladı. İki takım ise daha önce 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda Portekiz 4 galibiyet, Polonya 3 galibiyet elde etti. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Polonya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Polonya - Portekiz canlı izleme linki haberimizde.

POLONYA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Polonya - Portekiz maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Maç
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

POLONYA - PORTEKİZ CANLI İZLE

Polonya - Portekiz maçını canlı izlemek için

POLONYA - PORTEKİZ CANLI SKOR

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#Polonya
#Portekiz
#UEFA Uluslar Ligi

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