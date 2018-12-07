SERİE A

Prandelli imzayı attı

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Cesare Prandelli ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi AA
Cesare Prandelli

Cesare Prandelli

Kulüpten yapılan açıklamada, görevine son verilen Hırvat teknik adam Ivan Juric'in yerine Cesare Prandelli ile anlaşmaya varıldığı ve yarın basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

İtalya'nın köklü kulüplerinden Genoa, bu sezon ligde son 5 maçında sadece 1 puan toplarken, 14 haftada ise 15 puanla 14'üncü sıraya geriledi. İtalya temsilcisi, son olarak kupa maçında 3. lig ekiplerinden Virtus Entella'ya normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltılar sonunda elenmişti.

  • İtalya Milli Takımı'nın yanı sıra Roma, Fiorentina, Valencia gibi önemli takımlarda görev alan 61 yaşındaki Prandelli, Galatasaray'ı ise 2014 yılında çalıştırmıştı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.