Spor Premier Ligde şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan seçildi
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Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan seçildi

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiltere Premier Lig'de şubat ayının oyuncusu seçildi.

Haber Merkezi AA
İlkay Gündoğan, şubat ayında 4 gol atmıştı.
İlkay Gündoğan, şubat ayında 4 gol atmıştı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Joachim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Ruben Neves ve Raphinha'yı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Ocaktan sonra şubat ayında da ödülü kazanan İlkay, Premier Lig'de üst üste ayın oyuncusu seçilen ilk Manchester Cityli futbolcu oldu.

  • Şubat ayında 4 gol atan İlkay, ligin zirvesindeki Manchester City'nin tüm maçlarını kazanmasında önemli rol oynamıştı.

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