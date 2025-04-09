Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında konuk ettiği Aston Villa'yı geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Desire Doue, 49. dakikada Kvaratskhelia ve 90. dakikada Nuno Mendes attı. PSG - Aston Villa maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Paris Saint-Germain sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geldi.
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa temsilcisi geriden gelerek 3-1 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Desire Doue, 49. dakikada Kvaratskhelia ve 90. dakikada Nuno Mendes kaydetti. Aston Villa'nın tek golünü 35. dakikada Rogers attı.
Rövanş karşılaşması 15 Nisan Salı günü saat 22.00'de Villa Park'ta oynanacak.