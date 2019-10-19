PSG deplasmanda rahat kazandı: 5 gol 2 kırmızı
LİGUE 1

PSG deplasmanda rahat kazandı: 5 gol 2 kırmızı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nice'i 4-1 yendi.

Haber Merkezi AA
PSG'nin iki golünü Arjantinli yıldız Di Maria kaydetti.

PSG'nin iki golünü Arjantinli yıldız Di Maria kaydetti.

Allianz Riviera Stadı'nda oynanan ligin 10. haftasının açılış maçında Nice, lider PSG'yi ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 15. ve 21. dakikalarda Angel Di Maria'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Nice, 67. dakikada Ignatius Ganago'nun ağları sarsmasıyla umutlandı. PSG'de 83. dakikada oyuna giren Kylian Mbappe 88. dakikada, Mauro Icardi ise 90+1. dakikada fileleri havalandırarak takımının mücadeleden 4-1 galip ayrılmasını sağladı.

İki kırmızı kart çıktı

Nice'te Wylan Cyprien 74. dakikada ikinci sarıdan, Christophe Herelle ise 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Lider PSG, bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, Nice ise 13 puanda kaldı


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