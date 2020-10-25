PSG seriye bağladı, Dijon'u farklı geçti

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 mağlup etti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, Moise Kean'ın 3. ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede ise PSG'de 82. ve 88. dakikalarda sahneye çıkan Kylian Mbappe , takımının üçüncü ve dördüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 18'e yükseltti. Dijon ise 2 puanda kaldı.

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