LİGUE 1

PSG Dijon maç özeti ve gollerini izle

PSG seriye bağladı, Dijon'u farklı geçti

Ligue 1'de sahasında Dijon'u ağırlayan PSG, Moise Kean ve Kylian Mbappe'nin attığı gollerle mücadeleyi 4-0 kazandı. Karşılaşmanın özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Brezilyalı yıldız Neymar, maçı iki asistle tamamladı.

Brezilyalı yıldız Neymar, maçı iki asistle tamamladı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 mağlup etti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, Moise Kean'ın 3. ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede ise PSG'de 82. ve 88. dakikalarda sahneye çıkan Kylian Mbappe , takımının üçüncü ve dördüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

  • Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 18'e yükseltti. Dijon ise 2 puanda kaldı.

PSG-Dijon maç özetini izlemek için tıklayın


Ajax gol oldu yağdı: Venlo'lu futbolcular maçı bıraktı
Ajax gol oldu yağdı: Venlo'lu futbolcular maçı bıraktı

Ajax, inanılmaz bir galibiyete imza attı. Hollanda liginde karşılaştıkları Venlo karşısında ezici bir oyun sergileyen Ajax, sahadan 13-0'lık galibiyetle ayrıldı.Venlolu futbolcular karşılaşma içerisinde adeta maçı bırakırken Ajaxlı oyuncular gol atmak için son dakikaya kadar yüklenmeye devam etti.Bu karşılaşma Hollanda Ligi'nin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti. Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti. Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.Ajax'ta Bertrand Traore attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle maçın en dikkat çeken oyuncusu oldu. Ajax'ta Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52. dakikada kırmızı kart gördü.Hollanda Eredivisie&#39;de ilginç şeyler oluyor!66&#39; Venlo 0-9 Ajax pic.twitter.com/N0x3dZgFEg&mdash; Tivibu Spor (@tivibuspor) October 24, 2020 -79&#39; Venlo 0-12 Ajax🤷‍♂️ pic.twitter.com/Obj480VDfP&mdash; Tivibu Spor (@tivibuspor) October 24, 2020 79&#39; Venlo 0-12 Ajax🤷‍♂️ pic.twitter.com/Obj480VDfP&mdash; Tivibu Spor (@tivibuspor) October 24, 2020 Basketbol maçı değil😮87&#39; Venlo 0-13 Ajax pic.twitter.com/LBwHCdl2MG&mdash; Tivibu Spor (@tivibuspor) October 24, 2020

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