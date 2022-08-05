Spor PSG Renato Sanchesi transfer etti
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PSG Renato Sanches'i transfer etti

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, Lille'den Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'i 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi AA
PSG Renato Sanchesi transfer etti
Renato Sanches, Portekiz Milli Takımı'yla 32 maçta forma giyerken 3'te gol attı.

Ligue 1'in son şampiyonu PSG transferlerine devam ediyor. Fransız ekibi Lille'den Renato Sanches'i kadrosuna kattı.

15 milyon Euro bonservis bedeli

PSG, son olarak 24 yaşındaki Renato Sanchez ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Transferin detayları açıklanmazken Fransa basınında, PSG'nin Sanches için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Kariyerine Benfica'da başlayan Sanches, 2016'da 35 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu. Portekizli milli futbolcu, 2019'da ise 25 milyon Euro karşılığında Lille'in yolunu tutmuştu.

  • Birer kez Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı Lille'de üç sezon boyunca 90 maça çıkan Sanches, 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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