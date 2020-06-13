LİGUE 1

PSG'de Cavani ve Thiago Silva dönemi bitiyor

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG), kontratı bitecek olan Edinson Cavani ve Thiago Silva ile yollar ayrılıyor.

Haber Merkezi AA
PSG, yeni sezon öncesinde kadroda değişime hazırlanıyor.

PSG, yeni sezon öncesinde kadroda değişime hazırlanıyor.

Fotoğraf: REGIS DUVIGNAU

Fransız basınına açıklamalarda bulunan PSG Sportif Direktörü Leonardo De Araujo, iki oyuncuyla da yollarını ayıracaklarını bildirdi.

Cavani ve Silva'nın kulüp tarihinde önemli yerlerinin olduğunu belirten Araujo, sözleşmesi bitecek oyuncularla ağustos ayı sonuna kadar beraber olacaklarını kaydetti.

Sona erdirilen Ligue 1'de şampiyon ilan edilen PSG, ağustos ayında yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.

  • 2012 yılında katıldığı PSG'de 310 maçta forma giyen Silva 17 gol atarken, 2013'te kulübe katılan Cavani 301 maçta 200 kez ağları sarstı.
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