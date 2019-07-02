LİGUE 1

PSG'nin ilk transferi Sarabia

Paris Saint-Germain, Sevilla'dan İspanyol orta saha oyuncusu Sarabia'yı 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Pablo Sarabia, Sevilla formasıyla toplamda 43 gol kaydetti.

Pablo Sarabia, Sevilla formasıyla toplamda 43 gol kaydetti.

Fotoğraf: MARCELO DEL POZO / Reuters

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Pablo Sarabia'yı renklerine bağladı.

Fransız kulübünün, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevilla'dan 27 yaşındaki ofansif orta saha Pablo Sarabia ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Bunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre PSG, oyuncuyu serbest kalma maddesi olan 18 milyon euro karşılığında transfer etti.

  • Real Madrid altyapısından çıkan Sarabia, 2016 yılında katıldığı Sevilla'da tüm kulvarlarda 151 maça çıktı, 43 gol attı.

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